Lezione teorica e pratica per usare i defibrillatori

Installati dalla primavera 2023, finalmente oggi pomeriggio i due defibrillatori saranno protagonisti di un’iniziativa pubblica per formare i cittadini sul loro utilizzo. Alle 17, in piazza Leopardi la Croce Gialla di Recanati, in collaborazione con il Comune, effettuerà dimostrazioni pratiche aperte a tutti sull’utilizzo dei Dae (defibrillatori automatici esterni), con l’obiettivo di ampliare il più possibile la platea di cittadini in grado di intervenire nei momenti di necessità. L’iniziativa, denominata "Azioni salva vite", sarà preceduta nell’aula magna del Comune dai ringraziamenti alla famiglia Leopardi e al Lions Club Recanati-Loreto, i quali hanno donato le due apparecchiature di ultima generazione grazie al progetto "Sos Cuore" che ha visto coinvolti, nel 2023, numerosi esercenti e imprenditori. "La nostra amministrazione promuove la formazione e la sensibilizzazione su un tema importante come quello della cardio-protezione – assicura il sindaco Pepa –. È fondamentale avere i defibrillatori per intervenire tempestivamente, ma lo è ancora di più poter contare su cittadini preparati al corretto utilizzo". Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Pergolesi, che invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa. "I dispositivi sono in vari punti della città e possono essere usati da chiunque in caso di emergenza" sottolinea l’assessore Paoletti.

Antonio Tubaldi