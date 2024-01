Lezioni a Villa Buonaccorsi. Prima serve un sopralluogo

Si svolgerà a giorni un sopralluogo nel giardino all’italiana di Villa Buonaccorsi, e cioè il noto complesso settecentesco di Potenza Picena, comprato all’asta dallo Stato. Questo perché partirà il progetto "Oltre il Giardino", che prevede un ciclo di lezioni per giardinieri specializzati appunto nella cura dei parchi storici. A darne notizia è stato il Comune di Potenza Picena, in una nota.

"Nell’assemblea pubblica svolta alla presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano – ha scritto l’ente –, è stato annunciato lo svolgimento a Villa Buonaccorsi del progetto ‘Oltre il Giardino’, corso di alta formazione per la cura e la gestione dei parchi storici, indirizzato a professionisti provenienti da tutta Italia. Poi, si è tenuto un incontro in Regione per dare seguito all’organizzazione dell’iniziativa, ed è stata stabilita la necessità di fare un sopralluogo con i referenti della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali".

Oltre a ciò, il Comune sottolinea ancora: "All’incontro ha partecipato il sindaco Noemi Tartabini che ha ribadito l’importanza di rendere i giardini nuovamente accessibili alla cittadinanza. Il sopralluogo avverrà nei prossimi giorni con l’obiettivo di predisporre l’avvio del progetto. Il corso, della durata di 70 ore, si svolgerà tra aprile e maggio". Eppure si sono subito innescate le polemiche di Francesco Cingolani, presidente dell’associazione Villae: "Pubblicano questa roba e pensano che sia una cosa positiva. Svegliamoci, le elezioni sono l’unico atto di potere che abbiamo per dire no a questa amministrazione oscurantista, che detta l’immobilismo e umilia le spinte che vengono dalla comunità. Vergognatevi".