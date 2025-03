Lezioni di intelligenza artificiale. Tre incontri formativi con Cna

Tutti a lezione per conoscere al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Così vuole Cna Macerata, che offre tre serate gratuite per aziende e imprese al fine di conoscere le nuove tecnologie, così da ottimizzare il lavoro e restare competitivi sul mercato. Gli incontri andranno in scena nella sede di Cna in via Zincone il 18 e il 25 marzo e, infine, il primo aprile. Per partecipare è necessaria l’iscrizione entro il 14 di questo mese. Durante i vari appuntamenti, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire come questa tecnologia possa diventare un alleato prezioso. Il laboratorio offrirà un ambiente di confronto diretto con esperti del settore, creando uno spazio di dialogo e condivisione di esperienze con altri imprenditori, favorendo così uno scambio di idee utile per crescere insieme nel panorama della trasformazione digitale. Il corso è realizzato grazie al contributo della Camera di commercio delle Marche e del confidi regionale Uni.Co., che durante il primo incontro presenterà le opportunità di finanziamento disponibili per le imprese interessate a intraprendere percorsi di digitalizzazione. "Le grandi aziende hanno già integrato l’AI nei loro processi, ma per i micro e i piccoli marchi è necessario fare squadra – è il pensiero di Sandra Pinzi, presidente di Cna Comunicazione Macerata –. Proprio per questo abbiamo stretto una collaborazione con gli esperti di Esserci Lab, per offrire questa prima iniziativa formativa aperta a tutti".