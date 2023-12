Lezioni di leadership, i big dello sport con Performance Strategies

Il 2023 di Performance Strategies, la società del maceratese Marcello Mancini, si è chiuso sabato al grattacielo Pirelli di Milano con un ultimo appuntamento dedicato alla leadership che ha raccolto un’ampia platea di dirigenti sportivi, esponenti di istituzioni, Coni, Figc, Fipav e delle maggiori realtà sportive nazionali. "Una giornata importante per me – ha affermato l’ad dell’Inter Beppe Marotta – e per tutti coloro che partecipano oggi: dirigenti sportivi, responsabili di club e di team". Un panel di testimonianze che ha visto avvicendarsi sul palco la campionessa mondiale di Volley Rachele Sangiuliano; l’arbitra internazionale Manuela Nicolosi, che ha guidato un momento di riflessione sul tema dell’inclusione e della diversità; l’esperto di intelligenza linguistica Paolo Borzacchiello e il punto di riferimento sulle competenze emotive Diego Ingrassia. "La collaborazione con il Coni Lombardia sul tema della leadership nello sport, come quella con il Gruppo editoriale Eli per la diffusione delle soft skills nelle scuole, – spiega Marcello Mancini, Ceo & Founder di Performance Strategies e di Life Strategies – è il frutto di un posizionamento che ci vede sempre più al fianco di organizzazioni, aziende e istituzioni, che ci riconoscono come un partner per la crescita".