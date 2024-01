Lezioni di legalità a scuola, c’è don Terenzio Pastore

Secondo appuntamento con i percorsi dedicati al tema della legalità per gli studenti dell’Ipsia Corridoni di Civitanova. Dopo il convegno di inizio dicembre organizzato dal dirigente scolastico Gianni Mastrocola, in collaborazione con l’assessore ai servizi educativo-formativi Barbara Capponi, occasione in cui sono intervenuti il tenente Cristian Mucci, comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Civitanova, e Matteo Pascarella, psicologo e psicoterapeuta, l’istituto si prepara ad accogliere un altro relatore d’eccezione. Domani, nell’aula magna di viale Villa Eugenia, ci sarà l’incontro con don Terenzio Pastore che parlerà di ‘Una testimonianza di legalità’. Pastore è autore del volume ‘Questa è sempre casa tua’ ed è l’ideatore del progetto ‘Acqua nel Deserto’ con cui da mesi gira l’Italia per sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie, di primo e di secondo grado, su tematiche di interesse sociale, di educazione civica e ovviamente sulla legalità. Inoltre, è stato per dieci anni parroco a Messina dove ha fondato l’importante associazione ‘Addiopizzo’. Nell’istituito Ipsia Corridoni parlerà agli studenti del triennio.