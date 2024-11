Partecipate le lezioni di legalità nelle scuole del territorio. Mercoledì, alla media di Loro Piceno, si è svolto l’ultimo di una lunga serie di incontri svolti dai carabinieri della Compagnia di Tolentino. L’Arma ha scelto questo mese per promuovere la cultura della legalità, per parlare di rispetto delle regole, circolazione stradale, bullismo e uso consapevole dei social, dopo la ricorrenza del 4 novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L’occasione è stata propizia per approfondire insieme ai ragazzi alcune tematiche, tra cui l’articolo 11 della Costituzione, l’impiego delle forze armate oggi e allora e il sacrificio di tanti per ottenere oggi la libertà e la pace. A San Severino il maggiore Giulia Maggi e il luogotenente Massimiliano Lucarelli hanno incontrato le classi seconde del Divini. Poi è stata la volta dei più piccoli, della primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo "De Magistris" Belforte. Il 4 novembre, in occasione della ricorrenza, analogo incontro si è svolto con i ragazzi delle terze medie di Lucatelli e Don Bosco a Tolentino. Poi dell’I.C. Costantini di San Ginesio e delle scuole elementari e medie di Penna San Giovanni e Monte San Martino; il maggiore e il luogotenente Rosario Cianci hanno incontrato i bambini della primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado di Urbisaglia e Colmurano. Gli appuntamenti con i ragazzi, concordati con i dirigente degli istituti, è inserito nel più ampio progetto del Comando generale portato avanti dal Comando provinciale.