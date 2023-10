Lezioni di musica a Corridonia per adulti e bambini

Scaldano i motori le nuove lezioni di musica, aperte sia ai grandi che ai più piccoli (a partire dagli 8 anni), organizzate dalla Banda Musicale "Gian Battista Velluti" di Corridonia con il patrocinio del Comune. In tal senso sono aperte le iscrizioni al corso di orientamento musicale di tipo bandistico, che prenderà il via già domani per poi svilupparsi nel corso dell’anno ogni venerdì (dalle 15 alle 17) nell’ex Monastero delle Clarisse in via Oberdan. Durante le lezioni potranno essere apprese le abilità per imparare a suonare diversi strumenti musicali, tra i quali: tromba, clarinetto, euphonium, percussioni, flauto, trombone, corno e sassofono. Tutto il corso è gratuito ed è previsto un contributo minimo per l’iscrizione annuale. Proprio quest’anno la banda cittadina ha festeggiato il decimo anniversario di formazione, celebrato lo scorso giugno con un grande raduno bandistico nel centro storico con protagoniste anche bande dei paesi limitrofi.

"Grazie alla presidente Luciana Ciocci e al Maestro Sabrina Barboni – ha sottolineato il sindaco Giuliana Giampaoli – per l’impegno ad avvicinare i nostri ragazzi alla cultura della musica strumentale". Per maggiori informazioni contattare il numero 393.1445732.