Lezioni di musica per i bambini del nido Rossini

Approvato dalla giunta un progetto per l’asilo nido Girotondo di via Rossini a Corridonia. Tra le azioni principali l’ambientamento partecipato, "che prevede che il bambino e il genitore trascorrano tutta la mattinata al nido, per tre giorni consecutivi – spiega la delibera –. I genitori possono così giocare con i figli, mantenere la relazione, osservando i loro giochi e partecipando alle routine della giornata. In questi tre giorni i genitori vivono in prima persona il contesto del nido e hanno un ruolo attivo nell’ambientamento".

Una possibilità questa confermata come il progetto musica, proposta trasversale che si rivolge a tutti i bambini del nido per offrire un linguaggio diverso con cui confrontarsi e potersi esprimere, grazie a un musicista esperto. "In un’ottica di multidisciplinarietà – si sottolinea – amplia le opportunità di apprendimento dei bambini. Può essere un ottimo strumento per la crescita". Un’iniziativa scelta dai genitori dei frequentanti, sostenuta dal gruppo di lavoro del nido e dall’amministrazione comunale. "Parliamo di un progetto molto apprezzato – ha spiegato l’assessore Nelia Calvigioni –. Si tratta di un percorso educativo articolato e interessante, tenuto da un esperto esterno di musica. Partirà a gennaio per durare sino a fine anno".

Diego Pierluigi