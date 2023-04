Lezioni di pattinaggio per bambini e adulti alla Santa Famiglia

Al via lezioni di pattinaggio gratuite, da giovedì, adatte a bambini (dai 5 anni in su), ragazzi e adulti sul campetto della Parrocchia Santa Famiglia a Tolentino. Sono promosse dall’asd Rotellistica Settempeda (che penserà anche a pattini e casco) e si svolgeranno anche nei tre giovedì successivi (il 20, il 27 aprile e il 4 maggio), sempre alle 17. La giunta, su proposta del vicesindaco e assessore allo sport Alessia Pupo, riconosciuto il valore sportivo e sociale della manifestazione, di carattere pubblico, rivolta alla cura di interessi collettivi e senza scopo di lucro, concede il patrocinio non oneroso a queste lezioni gratuite di pattinaggio a rotelle nel campetto da calcio a 5 della parrocchia. "Noi della Parrocchia Santa Famiglia – ha detto il parroco, don Diego Di Modugno – siamo contenti di poter mettere a disposizione gli spazi e le strutture per attività che coinvolgeranno bambini, ragazzi e adulti della città". "Il quartiere soffre molto dei segni del sisma – ha ricordato il presidente del comitato di quartiere Chiara Ramo – e per noi fare rete è l’unico modo per favorire la socialità. Ringraziamo la Parrocchia, la scuola di pattinaggio e il Comune per la collaborazione". "Siamo contenti per questa sinergia – ha aggiunto il vicesindaco –. Si realizza una nuova iniziativa sportiva dedicata soprattutto ai più piccoli, che crea momenti di aggregazione in un quartiere particolarmente colpito dal terremoto". La Rotellistica Settempeda è una società di pattinaggio a rotelle fondata nel 1976 che vanta numerosi successi sia nella specialità della corsa su strada sia su pista. Gli istruttori, previo accordo con il gestore dell’impianto, saranno a disposizione gratuitamente per tutti coloro che vorranno imparare a pattinare, dai 5 anni in su, ai quali verranno forniti pattini e casco.