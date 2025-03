Lezioni di potatura dell’olivo

Tutto pronto per il corso avanzato di potatura dell’olivo, che si terrà a Tolentino i prossimi sabato 22 e domenica 23 marzo, promosso dalla Scuola di potatura Giorgio Pannelli con l’organizzazione del potatore certificato Livio Giovenali e il patrocinio del Comune. L’iniziativa è seguita dal vicesindaco e assessore alle attività produttive Alessia Pupo e dal consigliere delegato Mirko Angelelli. Il corso pratico si terrà nel territorio tolentinate, usufruendo oltre a olivi privati anche piante di proprietà comunale consentendo una riqualificazione degli stessi olivi. Il corso intende migliorare la professionalità degli operatori e fornire aggiornamenti in olivicoltura. Durante le due giornate si dovrà operare con attrezzatura propria, lavorando a gruppi sotto la guida del docente. La parte pratica sarà accompagnata da approfondimenti in aula e momenti di confronto e dibattito. Il corso è riservato a coloro che hanno frequentato precedentemente un corso base di coltivazione e potatura dell’olivo.