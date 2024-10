Lezioni di soccorso con la Croce Verde

Al via da giovedì il corso per nuovi militi volontari della Croce Verde. Dal 1972, si è arrivati alla 98esima edizione. Le lezioni si terranno nella sede sociale il martedì e il giovedì dalle 21. Le ore di lezioni saranno 122, di cui 62 di teoria e 60 di pratica. Il programma è in linea con quanto previsto dalla delibera della giunta regionale del 2001 relativa a "formazione e aggiornamento degli operatori del sistema di emergenza sanitaria".

La responsabile della formazione è la dottoressa Orietta Luciani, membro del Cda della Croce Verde, che si avvarrà della collaborazione dei formatori interni all’ente e degli istruttori certificati Gianni Di Giacomo e Andrea Monterubbianesi. Gli argomenti che saranno trattati sono parametri vitali (teoria e pratica), gestione di ferite ustioni ipo-ipertermie, barella principale e telo portaferiti, barella a cucchiaio e sedia porta malati, gestione del centralino, incontro con la psicologa, l’ambulanza e i dispositivi di sicurezza individuale, scheda paziente, approccio al paziente traumatico, rianimazione cardio polmonare (teoria e pratica), collare cervicale e posizione neutra, manovre roll over e collare cervicale, estrazione del casco, tavola spinale, scenari. Al termine delle lezioni, a dicembre, gli aspiranti militi dovranno sostenere un esame finale. Seguirà una cerimonia per la consegna degli attestati e un incontro con i rappresentanti del consiglio di amministrazione e i capisquadra. Sabato 12 ottobre si terrà la manifestazione "Soccorso in corso" dalle 15 alle 19.30 in corso Umberto I, all’angolo con via Trento, dove sarà posizionato il gazebo della Croce Verde e dove i componenti del gruppo giovani illustreranno le manovre di Bls per la rianimazione e il soccorso di adulti e neonati. Sarà parcheggiata anche un’autoambulanza per presentare le attrezzature alla cittadinanza.

Chiara Marinelli