Lezioni di teatro, dizione, musica e scrittura creativa. Riprende l’attività del centro "Pippo per gli amici"

Sono pronte a riaprirsi le porte del centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli amici" di via Cavour, che si sta preparando anche quest’anno ad accogliere bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni residenti a Corridonia. Il progetto stilato dal Comune con la Pars durerà sino al 30 maggio e tra le proposte pomeridiane, oltre al consueto aiuto compiti, troveranno di nuovo spazio il laboratorio di teatro (lunedì e mercoledì) curato dalla regista Fabiana Vivani, che prevede inoltre l’interpretazione di testi poetici e l’approfondimento della dizione così come della scrittura creativa, e quello di musica con l’insegnate Valentina Verzola. Quest’ultimo sarà diviso in tre percorsi: "L’orchestra", martedì e giovedì, poi lezioni in piccolo gruppo al raggiungimento di almeno 4 iscritti, ai quali si aggiunge "Musicoterapia" per persone con disabilità, tutti i venerdì. "Ripartiamo con l’aiuto compiti e con il corso di teatro che negli anni passati è stato molto frequentato – ha spiegato l’assessore ai servizi Nelia Calvigioni – e anche il corso di musica con il metodo Abreu e musicoterapia dedicata ai minori diversamente abili. Il calendario delle attività inizierà dal primo ottobre. Gli iscritti saranno seguiti da educatori esperti, ad esempio la musica sarà resa interessante da docenti di conservatorio specializzati nel metodo Abreu, nato per favorire integrazione e inclusione, mentre il teatro sarà organizzato dall’educatrice teatrale e attrice Fabiana Vivani. Lo scorso anno abbiamo avuto 60 partecipanti e contiamo di confermare la cifra, ma c’è spazio per accoglierne anche un numero maggiore". Le iscrizioni saranno aperte dalle 16 alle 18 da domani al 27, nei locali del piano interrato dell’ex mercato coperto in via Don Bosco. Per info: 340.2135634 o 0733.436861.