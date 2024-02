Lezioni e corsi al liceo Leopardi con gli operatori sanitari del 118

Sono stati gli operatori sanitari del 118 i grandi protagonisti al liceo Leopardi di Recanati, durante la "Settimana della cultura", svolta tra il plesso in via Moro e l’altro a Palazzo Venieri. In pratica, si tratta di lezioni e corsi autogestiti dagli studenti, e organizzati dai rappresentanti d’istituto Chiara Zingaretti, Matteo Dezi, Omar Kilani e Valerio Covarelli.

Tra tutto, sono stati 35 i laboratori messi in piedi con la collaborazione di tanti esperti, come geologi, ingegneri, associazioni e l’aeronautica militare. Ma l’attività che ha visto un gran numero di iscrizioni è stata quella sulle tecniche di primo soccorso. Così si sono susseguite lezioni teoriche e pratiche con gli operatori dell’associazione nazionale Cives (Coordinamento infermieri volontari per l’emergenza sanitaria). A illustrare le varie metodologie di intervento gli infermieri Luigi Zingaretti, Francesco Ricci, Rita Sgamma, Antonella Coppari, Samanta Andreotti, Massimo Pigliacampo e Daniele Buccoliero.

D’altronde, tutti loro sono impegnati quotidianamente nel servizio d’emergenza 118, tra Macerata, Tolentino e Recanati. Inoltre, con l’ausilio di manichini, i vari partecipanti si sono cimentati con le manovre di rianimazione cardiopolmonare, in gergo "massaggio cardiaco", e con quelle per la disostruzione delle vie aeree. I sanitari hanno ricordato l’importanza nel conoscere tali manovre, perché quando qualcuno viene colpito da un arresto circolatorio i primi 10-15 minuti sono essenziali per salvargli la vita.