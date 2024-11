Lezioni e incontri al via per combattere la violenza di genere

Prendono il via una serie di iniziative a Porto Recanati, per sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere. È questo il programma ideato dal Comune in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il primo appuntamento ci sarà dopodomani nella palestra Bramante con un corso gratuito di difesa personale, intitolato "Sicurezza Donna", organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Karatè Loreto. Tenuto dal professor Franco Del Duca, il corso si articolerà in sei lezioni, ogni venerdì dalle 19 alle 21, e tratterà sia tecniche di autodifesa fisica sia competenze psicologiche per affrontare situazioni di rischio.

Sabato alle 17.30, nella pinacoteca Moroni, si terrà la presentazione del libro "La mia parola" (Poderosa Edizioni), scritto dalla psicoterapeuta e criminologa Margherita Carlini (nella foto), responsabile dell’associazione Donne e giustizia e del Centro antiviolenza di Ancona. Il libro raccoglie cinque storie di donne che, con grande coraggio, hanno saputo ribellarsi e superare la violenza. Attraverso queste testimonianze, Carlini offre uno sguardo profondo sulle dinamiche del rapporto vittima/carnefice. Per l’occasione interverranno l’assessore ai servizi sociali Sonia Alessandrini e la consigliera comunale alle pari opportunità Fatou Sall. La serata finale è prevista il 25 novembre, a partire dalle 21 nei locali pinacoteca Moroni, con uno spettacolo musicale e teatrale, realizzato con la collaborazione della cooperativa Il Faro e del Centro antiviolenza.