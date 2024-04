Lezioni per navigare in rete al sicuro

Nella nostra scuola le mattinate scolastiche sono ricche di attività interessanti e divertenti. Oltre alle lezioni frontali frequentiamo laboratori, organizziamo tornei e partecipiamo a progetti che ci permettono di conoscere argomenti nuovi o di approfondire quelli che già conosciamo.

Red è l’acronimo di Rete Educazione Digitale. Le attività proposte da questa associazione ci permettono di riflettere sull’uso consapevole di internet e non solo.

Attraverso gli incontri con gli esperti abbiamo affrontato moltissime tematiche che riguardano, non solo il web, ma anche la vita sociale, il nostro tempo libero e persino le emozioni. Il mondo del digitale attrae noi ragazzi che trascorriamo molto tempo navigando in rete, ma dietro lo schermo si possono nascondere tante insidie, come la violazione della privacy, le truffe e si possono fare incontri pericolosi. Se non si conoscono alcune regole di comportamento, i rischi potrebbero essere molto gravi e le conseguenze irreparabili.

Ogni classe ha aderito ad un’attività diversa.

Noi ragazzi della 2ªD abbiamo partecipato a “Tutta scena nell’era digitale“. Abbiamo seguito il percorso di incontri con gli esperti e abbiamo parlato di educazione digitale, di dipendenze, di legalità e di emozioni. Inoltre, abbiamo iniziato il corso di teatro con il regista Francesco Facciolli e in questo mese metteremo in scena il nostro spettacolo intitolato “Occhio Pino” al Teatro Vaccaj. L’argomento che abbiamo scelto di raccontare sul palcoscenico è la storia di un ragazzo che si sente attratto da un gruppo dei bulli della scuola e vorrebbe far parte della loro banda, ma alla fine si renderà conto a sue spese che è la compagnia sbagliata.

Attraverso le riflessioni con gli esperti e l’interpretazione del copione del teatro abbiamo capito l’importanza del rispetto delle regole, non solo in rete, ma anche in ogni aspetto della nostra vita. Sofia Del Dotto, Bleona Seferi e Gabriel Sciarra classe 2ªD

Noi della 2ªC, insieme con i compagni della 2ªE, abbiamo aderito al corso di “Nutridigit“ per riflettere sull’importanza dell’educazione alimentare legata al digitale, imparando a riconoscere e a combattere le fake news nel campo dell’alimentazione.

Gli alunni delle classi 1ªC e 1‘ªD, invece, hanno aderito all’attività “Campioni dell’era digitale“, hanno appreso informazioni sul mondo digitale e poi hanno partecipato alla sfida a quiz. Hanno vinto gli alunni della 1ªD.

Marco Lanari 2ªC