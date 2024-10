L’Halley rimane a due punti dalla vetta: "La forma fisica ancora non è al top"

La Halley Matelica, battendo Teramo in casa, ha infilato la terza vittoria consecutiva ed è rimasta a due punti dalla capolista Recanati. Considerati i vari problemi fisici di questo difficile avvio di stagione, il coach Antonio Trullo tira un sospiro di sollievo: "Innanzi tutto va detto che Teramo non è una squadra materasso, e lo ha dimostrato anche a Castelraimondo, soprattutto sul piano della fisicità. E qui siamo in difficoltà, mancando il nostro centro titolare (Musci; ndr) e un giocatore come Zanzottera che è un grande rimbalzista. Al di là di questo aspetto, dico anche che il campionato è più equilibrato rispetto all’anno scorso, i risultati lo stanno dicendo: tante squadre possono ambire ai play off. Pian piano dobbiamo cercare di crescere stando insieme, abbiamo aggiunto di recente due giocatori, è chiaro che la forma fisica, in particolare quella di Eliantonio, non sia al top". Poi il pensiero corre già al prossimo impegno: "Domenica – spiega coach Trullo – avremo uno scontro diretto importante come quello in casa del Loreto Pesaro. Loro hanno avuto delle battute d’arresto, ma sappiamo che sono una delle squadre migliori di questo torneo. Puntano decisamente ad arrivare fino in fondo: speriamo di avere buone notizie per il tesseramento di Zanzottera, sarebbe fondamentale per noi".

m. g.