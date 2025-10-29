L’Hotel Gallery si prepara a riaprire le porte

Dopo anni di chiusura, l’ex seminario che ospita l’Hotel Gallery si prepara a riaprire i battenti. Il Consiglio comunale ha approvato la modifica della convenzione stipulata nel 2002 per la gestione della struttura, prendendo atto del subentro della società GMB srl di Porto Recanati. La società è composta da Mauro Marinelli, come rappresentante legale e da altri due soci Claudio Bianchini e Massimiliano Guzzini, rispettivamente per l’Immobiliare Ruggero con sede a Montecassiano e Premium Paradise di via della Resistenza a Recanati. La storia parte dagli inizi degli anni 2000, afferma Sabrina Bertini assessore al bilancio, quando il Comune destinò l’ex seminario a struttura ricettiva di qualità, con una concessione cinquantennale (2002–2052) e un canone annuo di 50.664 euro.

Nel tempo, varie fusioni e trasformazioni societarie portarono alla chiusura dell’hotel nel 2022 e al passaggio del diritto di superficie alla banca Intesa Sanpaolo, tramite la sua controllata Intrum, che gestisce i crediti deteriorati. "Intesa Sanpaolo non aveva né la volontà né la possibilità di gestire un albergo – ha spiegato Bertini – ma l’amministrazione non si è limitata a incassare i canoni. Abbiamo lavorato con determinazione per riportare la struttura alla piena funzionalità". Soddisfatto naturalmente il sindaco Emanuele Pepa: "Con questo importante passaggio, abbiamo realizzato un obiettivo a lungo atteso da tutta la città e per il quale mi sono personalmente speso con un impegno assiduo e costante". L’assessore ha voluto rassicurare i cittadini sul piano economico: "Tutti i canoni sono stati regolarmente riscossi, così come l’Imu. Il Comune non ha perso un euro".

Grazie a una trattativa diretta con i vertici dell’istituto di credito, l’amministrazione è riuscita a ottenere la cessione del diritto di superficie e l’individuazione di un nuovo gestore, appunto la GMB srl. La convenzione è stata aggiornata con clausole più stringenti a tutela del Comune. Tra queste, l’obbligo per la nuova società di riaprire la struttura entro sei mesi dalla consegna e di mantenerla operativa almeno da maggio a settembre di ogni anno. Inoltre, la gestione dovrà garantire il livello di un hotel quattro stelle, come previsto originariamente, e sarà coperta da una fideiussione da 100.000 euro a garanzia del pagamento dei canoni. L’assessore ha infine ringraziato i tecnici comunali e gli avvocati Piccinini e Tanoni per l’assistenza legale fornita nel lungo percorso che ha portato alla nuova convenzione.