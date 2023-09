'Li Matti de Montecò a Roma: Udienza Generale del Papa a Montecosaro'

Di viaggi all’estero ne hanno fatti e continueranno a farli (a breve il ritorno in Ungheria ad esempio), ma questa gita, vicina, è stata speciale per Li Matti de Montecò. L’associazione folk di Montecosaro infatti ha assistito all’udienza generale di Papa Francesco in Piazza San Pietro e lo ha fatto più che da spettatore. Sì perché il gruppo presieduto da Claudio Scocco è riuscito a consegnare del materiale al Pontefice (cd e libri) e inoltre, al termine dell’udienza, gli adulti e le nuove leve si sono esibiti all’interno del celebre colonnato del Bernini. Uno show che ha catturato l’attenzione dei tanti presenti al punto che alcuni stranieri, incuriositi e divertiti, si sono uniti al ballo del saltarello e ad altre danze popolari. Li Matti de Montecò aveva organizzato il pullman destinazione Città del Vaticano raccogliendo anche adesioni da non soci, compreso il parroco del paese alto Don Gionni. Così poi la giornata-gita romana è proseguita da turisti girando e ammirando le bellezze del centro della Capitale. Una felice conclusione di un’estate ricca di iniziative e inviti.

Andrea Scoppa