Li Matti de Montecò: esibizione alla Farnesina davanti a Tajani

Il 2023 ricco di esibizioni, viaggi anche all’estero, appuntamenti prestigiosi e iniziative emozionati come quella in collaborazione con gli emigrati italiani in Argentina, lascia un altro bel momento a Li Matti de Montecò. Il gruppo folk infatti è stato chiamato a Roma per prendere parte all’incontro di presentazione del progetto "Turismo delle radici", invitato dalla Federazione italiani tradizioni popolari nientemeno che alla Farnesina. Nella sede del ministero degli Esteri è intervenuto il "padrone di casa", l’onorevole Antonio Tajani ed hanno partecipato sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni di Calabria, Sicilia, Sardegna, Lombardia e Veneto. "Turismo delle radici" è una idea attraverso la quale nel 2024 gli italo-discendenti e oriundi italiani potranno scoprire i piccoli borghi e le aree rurali all’origine del fenomeno migratorio italiano. Li Matti de Montecò, da sempre attivi nella valorizzazione delle tradizioni musicali ma non solo, saranno certamente nei prossimi mesi protagonisti perché i comuni d’Italia e delle Marche al di sotto dei 6.000 abitanti si impegneranno a promuovere il territorio (purché con le tradizioni al centro).

Andrea Scoppa