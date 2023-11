Li Matti de Montecò in Argentina

Li Matti de Montecò sono diventati i Los Locos e hanno oltrepassato l’enorme distanza che, tramite l’Oceano Atlantico, ci separa dal nuovo continente. Il gruppo folk montecosarese è stato scelto e ha fatto da insegnante a una associazione argentina di nome I Piceni. Una realtà che è nata a Rosario all’interno della Familia marchigiana de Rosario (che ingloba più generazioni di emigrati italiani) e che aveva appunto il desiderio di far conoscere o comunque non far dimenticare le nostre tradizioni. Tanto più nel Sud America dove devono sembrare ancor più lontane. Di volta in volta l’insegnante Monia Scocco ha inviato dei video dimostrativi attraverso i quali spiegare le basi e il ritmo del saltarello versione civitanovese. Gli amici argentini si sono poi esibiti in occasione della Festa della Collettività che si è svolta proprio a Rosario. E non è finita qui. Ormai la collaborazione è iniziata e Li Matti de Montecò faranno vivere momenti di divertimento al gruppo folk argentino. Già è stato concordato di dar vita a nuove lezioni insegnando forme di saltarello.

Andrea Scoppa