Lì matti de Montecò in tv: "Alle 5 mi aspetta Fiorello"

"So solo che venerdì mi aspettano alle 5 del mattino per prepararmi all’Anteprima di Viva Rai2. Sono stata chiamata a partecipare in quanto titolata ad assegnare la patente da matto. A chi? Non so. Forse a Fiorello". Ci scherza su Francesca Serafini, di Montecosaro, ma si dice anche molto emozionata. Di cosa stiamo parlando? "L’anno scorso – spiega – il gruppo folcloristico Li Matti de Montecò aveva preso parte al video box collegato alla trasmissione Viva Rai2. In quell’occasione venne chiesta spiegazione del nome del gruppo, il quale chiarì che a "Monteco’ se non sì matto non te ce vo’". Un’espressione che incuriosì".

Dopo di che venne contattata la Pro Loco e di nuovo il gruppo anche perché era emersa la storia della patente, chiedendo qualcuno che andasse a raccontarla in qualche modo in trasmissione. "La patente da matto – spiega Francesca – è stata ideata negli anni Ottanta da mio padre Cesare, quando era sindaco. Un modo originale e giocoso per dare conto di una certa eccentricità del paese e di taluni suoi personaggi. Un rito che, in collaborazione con la Pro Loco, ripetiamo ogni anno nel corso di alcune manifestazioni. Io, mio padre e mia padre siamo i titolati ad assegnare la patente".

Naturalmente, si fa sul serio. "Io indosso un vestito particolare con una piccola corona in testa, e verifico che tutto sia fatto secondo uno specifico regolamento. Per avere la patente da matto bisogna compiere tre giri intorno alla vasca che si trova al centro dei Giardini del Cassero, facendo movimenti che – diciamo così – esprimano la pazzia e dicendo continuamente a ’Monteco’ se non sì matto non te ce vo’. Tutto finisce con uno spruzzo d‘acqua sul corpo della persona. Dopo di che, se tutto è filato liscio, viene rilasciata la patente, naturalmente con tanto di firma". Non sapendo che cosa dovrà fare e come, Francesca, insieme alla Pro Loco e al gruppo folcloristico, ha pensato di attrezzarsi, ad esempio portando con sé una foto della vasca dei giardini. "Sinceramente sono contenta di partecipare, ma sono davvero tanto emozionata. Non so cosa mi potrà capitare".

f. v.