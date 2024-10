"Li Matti de Montecò" in Ungheria. Rappresenteranno l’Italia Il gruppo folkloristico "Li Matti de Montecò" parteciperà per la terza volta alle "Giornate Italiane" a Varpalota, Ungheria, rappresentando l'unico gruppo italiano. Presenteranno canti, balli e prodotti tipici marchigiani, in un'importante vetrina internazionale.