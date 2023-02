Li Matti de Montecò protagonisti nelle scuole

Quattro anni dopo a causa della pandemia riprende oggi il progetto "Balliamo insieme con musica, allegria e tradizione". Grazie al gruppo folk Li Matti de Montecò le tradizioni popolari e contadine tornano nelle scuole maceratesi. Oggi e lunedì l’associazione, capitanata dall’insegnante Monia Scocco, sarà con le classi prime, seconde e terze dell’istituto comprensivo "Luca Della Robbia" di Appignano e agli alunni verranno letti i libri realizzati dall’associazione, i due volumi "Un salto nel folklore" e "Giochi senza tempo e senza corrente" di Giaconi Editore. Poi naturalmente ci sarà spazio per i giochi del mondo contadino (con le carte, campana, salto della corda, ruba bandiera) e per i balli, verranno insegnate le basi delle danze popolari di una volta, in primis il saltarello. Da marzo il gruppo sarà presente anche alla scuola primaria di Montelupone e inizierà un percorso didattico che condurrà alla recita di fine anno delle classi prime, seconde, terze e quarte. Sempre a marzo toccherà alle classi terze della scuola primaria di Potenza Picena. Più avanti si andrà a Montefano (altra novità) e Montecosaro.

Andrea Scoppa