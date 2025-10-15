Li Matti del Montecò sul palco per i turisti americani

Nei giorni scorsi per le vie di Montecosaro non sono passate inosservate le decine di turisti statunitensi. Portati qui da Tours by Roberto, il noto tour operator Roberto Bechi, sono stati poi "presi in carico" dal gruppo folk Li Matti de Montecò e dal Centro Studi Montecosaresi che hanno ideato "Girovagando a Montecò". Gli americani hanno così scoperto le bellezze artistiche, la cultura e le tipicità eno-gastronomiche del territorio. Assieme ad Italea Marche è stato vissuto un momento di riflessione storica: un’autentica immersione nella cultura locale, un tuffo nel passato tra radici, memoria e identità. Quindi ci si è recati in visita al Museo Cinema a Pennello, il gioiellino di Paolo Marinozzi unico nel suo genere. C’è stato poi il giro vero e proprio in compagnia degli amici del Centro Studi Montecosaresi. Una passeggiata per osservare da vicino le bellezze del borgo, ad esempio la Chiesa delle Anime, il Complesso Agostiniano e la Chiesa di Sant’Agostino. Infine in serata ci si è recati al teatro "Le Logge" per momenti di folklore con musiche e danze tradizionali propositi dai membri dell’associazione Li Matti de Montecò. Insomma tanti intrattenimenti e appuntamenti e "Girovagando a Montecò" verrà replicata sempre al fine di promuovere il borgo e dialogare sull’importanza di preservare e valorizzare le tradizioni.

Andrea Scoppa