Macerata, 25 giugno 2021 - La cerimonia della "Liberazione di Macerata" che, tradizionalmente viene celebrata il 30 giugno, per la prima volta quest'anno si svolgerà senza il saluto dell'Anpi. Uno strappo istituzionale forte, ma anche un segnale a cui dall'Associazione Partigiani non riescono a dare una spiegazione, visto che, come racconta il presidente Lorenzo Marconi: "Non più di quattro-cinque giorni fa ci siano incontrati con l'amministrazione per decidere le modalità di svolgimento della cerimonia e si era concordato che l'Anpi sarebbe intervenuta come sempre. Poi un paio di giorni fa - aggiunge - ci è arrivata una nuova comunicazione da parte del Comune che rivedeva l'organizzazione".

L'amministrazione, infatti, ha deciso di svolgere la cerimonia del 77esimo anniversario in forma "strettamente istituzionale con i soli interventi del sindaco Sandro Parcaroli e del presidente del consiglio comunale", invitando tutte le associazioni combattentistiche e d'arma a partecipare. "Non c'è alcuna preclusione verso nessuno - spiega la vicesindaco Francesca D'Alessandro -, abbiamo solo preferito dare un taglio istituzionale alla cerimonia, invitando tutte le associazioni interessate a partecipare, tra cui anche l'Anpi e l'Istituto storico della Resistenza, lasciando però la parola solo al sindaco e al presidente del Consiglio. Queste non sono celebrazioni che hanno una connotazione politica, ma devono essere percepite come feste di tutti, da qui la decisione di estendere il più possibile l'invito".