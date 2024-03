Libero Bigiaretti, scrittore belga che studia le radici

A sorpresa lo scrittore e traduttore belga, ma di origini italiane, Jean-Pierre Pisetta, è giunto in treno a Matelica, per conoscere personalmente la città del romanziere Libero Bigiaretti, scomparso nel 1993 all’età di 88 anni. Pisetta infatti, dopo aver preso contatti con la biblioteca comunale, intitolata proprio allo scrittore matelicese, ha raccolto più informazioni possibili e si è congratulato con la Halley Informatica per aver contribuito negli ultimi due anni alla ristampa dei romanzi Disamore nel 2022 e I Figli nel 2023. Quest’ultimo libro addirittura è stato definito "un magnifico romanzo" e ora Pisetta sarebbe in procinto di iniziarne la traduzione in francese. Pisetta ha già tradotto e pubblicato nel 2021 un racconto di Bigiaretti, La malattia. Un vero e proprio "colpo di fulmine" per il belga che da allora ha iniziato ad interessarsi di Bigiaretti. Molto soddisfatto l’assessore alla Cultura Giovanni Ciccardini (nella foto), che, proprio per dare nuova vita all’opera letteraria di Bigiaretti, negli ultimi anni, in collaborazione con l’Università di Macerata ha ideato le Giornate Bigiarettiane e proposto al ristampa dei volumi di Bigiaretti".

Matteo Parrini