Libreria Catap: personale di Carpineti

In arrivo la mostra "Il vocabolario schiaccia il libro d’arte", personale di Anna Carpineti. L’inaugurazione è in programma per domani alle 18.30 nella libreria Catap in piazza Mazzini 63C. "Esporremo in mostra libri d’artista, quadri e oggetti poetici della produzione artistica di Anna Carpineti – spiega Virgilio Gobbi, titolare della libreria che ospiterà la mostra –. La serie di opere poetiche che andiamo a presentare è stata realizzata nell’arco di tempo che va dal 1993 al 2000 e appartiene dichiaratamente a quel mondo fantastico e incontestabile chiamato ‘arte concettuale’. ‘Le lingue poetiche’, le ‘sculture di sapone’, ‘il libro senza coriandoli, il ‘catalogo di un giorno’ sono alcuni dei pezzi d’arte che andranno in mostra per la prima volta dalla loro nascita, disparsi nello spazio Catap come abitanti di un luogo, in complementare sinergia con una selezione dei più noti e imprescindibili quadri astratti dell’autrice".

c. g.