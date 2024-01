Libretti e buoni Postali. Ecco le sottoscrizioni in tutta la provincia

A Macerata, sono stati sottoscritti quasi 163mila Libretti postali e 329mila Buoni postali fruttiferi, strumenti che si confermano tra le soluzioni di risparmio più affidabili per i cittadini. "E fino a mercoledì, sarà disponibile l’Offerta Supersmart Premium 540 giorni, dedicata a tutti i titolari di Libretto Smart che apportano nuova liquidità in Poste Italiane", spiega Poste Italiane. L’offerta ha una durata di 540 giorni e consente di ottenere un tasso del 4% annuo lordo sulle somme accantonate se portate a scadenza. Inoltre, per chi non avesse nuova liquidità, è disponibile l’Offerta Supersmart 360 giorni dedicata a tutti i titolari di Libretto Smart, che consente di ottenere un tasso di interesse annuo lordo dell’2,5% sulle somme accantonate e portate a scadenza dei 360 giorni. Disponibile anche l’Offerta Supersmart Pensione 364 giorni, dedicata a chi ha presentato una richiesta di accredito di una pensione Inps alle Poste Italiane o che abbia ricevuto almeno un accredito sul Libretto Smart. Ha una durata di 364 giorni e permette di ottenere un tasso di interesse lordo a scadenza del 3,5%. Dalle Poste spiegano che "tutte le offerte sono attivabili in uno dei 94 uffici postali della provincia di Macerata, dal sito poste.it e dall’app BancoPosta. L’accantonamento minimo è di mille euro".