Libri alla materna, il dono di Civitasvolta

L’associazione Civitasvolta ha donato alla scuola materna Pio XII, fondata dal compianto don Nazzareno di Santa Maria Apparente, circa ottanta libri per i bambini. Grazie al progetto BiblioExpress, la biblioteca sulla spiaggia, si portano avanti progetti basati sulla cultura del donare. "Vogliamo evidenziare – spiega l’associazione – che l’amore ha mille sfaccettature. Se ci impegnassimo attivamente per gli altri miglioreremmo la nostra comunità, con la consapevolezza del bene comune". Civitasvolta gestisce da tanti anni la struttura che sul lungomare Piermanni ospita il presidio della BiblioExpress, punto di rifermento per chi ama i libri e da qualche tempo anche lungo in cui vengono organizzati dibattiti, presentazione di volumi insieme con gli autori e dibattiti su argomenti come l’attualità, l’ambiente, l’economia e, sul piano locale, sul bilancio del Comune di Civitanova.