"Libri allo Zolfo" di Porto Potenza con Martocchia: presentazione del libro di Paolo Martocchia

Prosegue allo chalet Zolfo di Porto Potenza la rassegna "Libri allo Zolfo". Domani arriverà il giornalista Paolo Martocchia per presentare il suo libro "Quando passa Nuvolari - Dall’Abruzzo al Gran Premio di Tripoli del 1933" (Edizioni Il Viandante). Come al solito, all’incontro è abbinata la cena dello chef Andrea Zucconi (inizio alle 20.30, info al 07331874200). Nel libro si parla di quella che è stata la prima, grande corsa automobilistica del secolo scorso: il Gran Premio di Tripoli del 7 maggio 1933. Abbinato a una lotteria, il biglietto acquistato dal segretario comunale di Cellino Attanasio - nel Teramano - sarà sorteggiato con il bussolotto corrispondente al corridore Tazio Nuvolari. Con un montepremi di 6 milioni di lire per i primi tre posti, accadde di tutto e di più: Nuvolari si reca in Abruzzo, poi a Roma per un accordo di massima insieme ad altri piloti, favoriti per la vittoria.