"Libri ancora nelle scatole, che si fa?"

Biblioteca Filelfica, uffici demografici, cura delle aree verdi saranno al centro delle interrogazioni delle minoranze al Consiglio comunale di domani, dalle 16.30. Le consigliere di ’Tolentino nel Cuore’, Monia Prioretti e Silvia Tatò, chiederanno (il documento è sottoscritto anche dai colleghi Fd’I Francesco Colosi e Silvia Luconi) cosa intenda fare l’amministrazione per mettere in sicurezza il patrimonio librario della biblioteca a Palazzo Fidi, inagibile dal 2016. La parte dell’edificio più danneggiata ospitava il Fondo antico, composto da circa 5.000 volumi, che, per essere protetto dalle infiltrazioni del tetto, sotto la precedente amministrazione era stato portato al piano terra del palazzo, dentro scatoloni di cartone. Soluzione che sarebbe dovuta essere provvisoria, in quanto i libri antichi tendono a deteriorarsi. "Nel 2022 la precedente amministrazione - spiegano Tatò e Prioretti (ex assessore alla cultura ed ex consigliere - insieme alla Soprintendenza, ha iniziato un percorso per delocalizzare la biblioteca in attesa della ristrutturazione di Palazzo Fidi. Avviò un bando per il reperimento di locali in centro storico, ma l’attuale amministrazione non ha dato seguito agli esiti del bando, disattendendo ciò che la Soprintendenza aveva indicato (togliere i libri del fondo antico dagli scatoloni e metterli su scaffali in ambienti areati). L’anno di tempo per concludere il trasferimento è scaduto lo scorso marzo e nulla è stato fatto". Il consigliere Massimo D’Este (Civico 22) propone invece "un adeguamento del personale degli uffici di anagrafe e stato civile, in considerazione dei disagi provocati da una dotazione organica che appare del tutto inadeguata". E solleciterà il sindaco Mauro Sclavi a trovare una soluzione per la viabilità sul Ponte del Diavolo e in viale Vittorio Veneto; in quest’ultimo, "su due tratti interessati da cantieri, la circolazione pedonale è messa a forte rischio". Infine i consiglieri di Fratelli d’Italia Colosi e Luconi chiederanno al primo cittadino come procederà per la cura delle aree verdi, la pulizia delle strade e il mantenimento del decoro urbano. In una mozione, invece, impegneranno la giunta a "farsi carico di una criticità venutasi a creare per molte famiglie": dal 16 ottobre il servizio mensa con assistente non è più operativo all’istituto Lucatelli, per mancanza di personale interno.

Lucia Gentili