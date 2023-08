Libri da divulgare a Civitanova: Comune investe 2.380 euro per cultura

Il Comune di Civitanova acquisterà libri a scopo di divulgazione culturale e turistica e tra questi copie del volume di Vittorio Sgarbi che il critico d’arte ha presentato lo scorso luglio al teatro Annibal Caro. Tre i titoli scelti e lo stanziamento in bilancio è di 2.380 euro, con l’obiettivo, è scritto nella delibera che approva la scelta, "di acquisire la disponibilità di un repertorio di pubblicazioni per favorire la conservazione e la diffusione della cultura e delle tradizioni locali attraverso la divulgazione di opere letterarie anche prevedendo efficaci azioni di promozione del nostro territorio e dell’immagine turistica di Civitanova, oltre che da utilizzare come dono istituzionale". Le proposte arrivate a Palazzo Sforza, e accettate, riguardano la traduzione in inglese del libro scritto da Andrea Foresi ‘Una vita per l’Opera, conversazioni con Sesto Bruscantini’ (contributo di 1.000 euro) anche in considerazione della ricorrenza del ventennale della scomparsa dell’illustre baritono civitanovese, peraltro celebrato in questi giorni a Macerata, al teatro Lauro Rossi; quindi l’acquisto del volume ‘La Marca nella geopolitica del XVI secolo fino alla battaglia di Lepanto’ di Silvia Gaetani, che ripercorre uno spaccato della storia locale in cui Civitanova è stata protagonista in quanto parte dello Stato Pontificio, un libro in cui si forniscono notizie anche di come il conte Sforza entrò in possesso della città, oltre che dei focus su Annibal Caro segretario dei Farnese (acquisto di 50 copie al costo di 17.60 euro ciascuna); infine l’acquisto del volume ‘Scoperte e rivelazioni’ di Sgarbi, un testo presentato dall’autore a Civitanova il 15 luglio e in cui parla di arte e di opere rimaste nascoste o cadute nell’oblio (acquisto di venti copie al costo di 25 euro ciascuna).