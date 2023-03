Libri e foto di Anconetani donati alla comunità

di Asterio Tubaldi

Domani è la ricorrenza della scomparsa di Roberto Anconetani, deceduto un anno fa. Legato da una profonda amicizia con Fabio Corvatta, attuale direttore sanitario al "Villaggio Le Ginestre" e presidente del Centro nazionale studi leopardiani, la famiglia, la moglie Adriana e il figlio Francesco, interpretando i desideri del loro congiunto, hanno donato a lui tutto il suo patrimonio librario (foto, documenti e libri) e tutta la strumentazione, sia fotografica che musicale, che in vita aveva raccolto con passione, perché lo stesso sia messo pubblicamente a disposizione di chi ha interesse a consultarlo. Corvatta, insieme ad altri amici di Roberto, nell’intento di onorare la memoria di Anconetani, ha deciso, quindi, di utilizzare intanto una parte del suo patrimonio librario istituendo in suo nome una biblioteca pubblica all’interno dell’istituto "Villaggio delle Ginestre" di Recanati, Centro di riabilitazione polivalente gestito dalla Congregazione delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza- Opera Don Guanella. "Ritengo – commenta Corvatta – che Roberto sarebbe stato felice di questa scelta e cioè che quanto da lui amato in vita possa oggi servire non solo a tutti coloro che condividono le sue stesse passioni, ma anche alle ospiti del villaggio che provvederanno alla gestione del suo patrimonio culturale rappresentando per loro un ulteriore momento riabilitativo e di integrazione sociale". Il materiale librario, le foto e i documenti saranno collocati in una stanza del centro, all’interno di una libreria a lui intitolata, mentre il resto del materiale sarà comunque destinato a un uso pubblico. L’altra parte del patrimonio librario, di interesse leopardiano, troverà invece collocazione in una sezione apposita, che sarà sempre a lui intitolata, all’interno della biblioteca del Centro nazionale di studi leopardiani.