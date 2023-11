Libri e prodotti per l’infanzia: voucher alle famiglie in difficoltà

Il Comune stanzia 128.000 euro per aiutare famiglie con più figli, fornendo voucher per l’acquisto di testi scolastici e materiale didattico, articoli per la prima infanzia, prodotti per l’igiene della casa e della persona, spendibili in punti vendita convenzionati. Gli uffici stanno provvedendo alla pubblicazione del bando sulla base di criteri quali la presenza, in famiglia, di due o più figli di età non superiore a 26 anni e di un Isee fino a 20.000 euro. Il valore minimo del voucher è 100 euro per ogni figlio, con un tetto massimo per nucleo familiare di 1.500 euro. Sarà poi predisposta apposita graduatoria. Non potranno accedere al bando i nuclei che hanno percepito per il 2022 l’assegno dei tre figli minori (ex art. 65 L.44898). Nel 2019 hanno usufruito dei voucher 320 figli e 146 famiglie. l’anno scorso 991 famiglie per 180.837 euro. Inoltre, la giunta ha stanziato 15.000 euro per aiutare, con buoni spesa cartacei, i nuclei familiari in difficoltà economica, indicati dai Servizi sociali.