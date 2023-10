Libri gratis agli studenti di Porto Recanati: domande entro l'8 novembre

Il Comune di Porto Recanati ha pubblicato un avviso, rivolto alle famiglie in difficoltà, in modo da concedere a loro la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per le scuole medie e superiori. La domanda potrà essere presentata dai "genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, residente nel Comune che appartengano a famiglie il cui l’Isee sia inferiore o uguale a 10.632,94 euro". Per accedere al contributo, gli interessati debbono presentare la richiesta all’ufficio Protocollo "entro e non oltre il termine dell’8 novembre, utilizzando il modello disponibile all’ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp) o sul sito (www.comune.porto-recanati.mc.it). Alla domanda dovranno essere allegati: la dichiarazione Isee in corso di validità, un documento di riconoscimento del richiedente, documenti fiscalmente validi (scontrini, fatture, ricevute fiscali) in originale e l’elenco libri di testo".