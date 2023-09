Libri gratuiti a chi è in difficoltà

Anche nel Comune di Tolentino, in base a quanto disposto dalla normativa come ogni anno, è prevista la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore per l’anno scolastico 20232024 appartenenti a famiglie il cui indicatore economico equivalente (Isee) non sia superiore a 10.632,94 euro. La domanda va redatta su apposito modulo disponibile all’ufficio servizi sociali e consegnata allo sportello o inviata via pec a: [email protected]. "Si invitano pertanto gli interessati – spiega l’ente - a compilare la scheda in ogni sua parte facendo particolare attenzione alle informazioni precise richieste sull’istituto frequentato. E ad allegare all’istanza gli scontrini di acquisto dei libri". Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il prossimo 30 ottobre.