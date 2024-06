Libri in dono al centro anziani

Civitasvolta, impegnata nel progetto BiblioExpress da quattordici anni, continua a donare libri. Dopo le scuole di via Ugo Bassi, della Sant’Agostino e della Bonifazi è la volta del Centro anziani di via Carnia, che in questi giorni ha ricevuto duecento libri. "Crediamo fermamente nella moltiplicazione dei luoghi della cultura e con il progetto BiblioExpress si concretizzano gli obiettivi della transizione ecologica e della diffusione di nuove e vecchie pubblicazioni cartacee" spiega l’associazione che gestisce il punto lettura, e fulcro di iniziative socio culturali, sul litorale Piermanni (nella spiaggia libera tra gli stabilimenti balneari Flamingo e Lido Cristallo), unica realtà con queste caratteristiche tra Rimini e San Benedetto del Tronto. Con il centro anziani è stato inoltre avviato un confronto per collaborare a future iniziative e coinvolgere gli iscritti in progetti di lettura.