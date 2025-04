Libri in dono al pronto soccorso: "Grazie, siete i nostri angeli"

Libri in regalo al pronto soccorso Civitanova e con i volumi è arrivata anche una dedica, ora appesa nel corridoio del reparto, per ringraziare il personale di quanto fatto per un paziente di 91 anni. In fin di vita, è stato portato a novembre in ospedale, e quando è entrato al pronto soccorso sembravano poche le speranze di salvarlo. Piano piano si è ripreso e, una volta fuori pericolo, è stato trasferito a Villa Pini. Lui e la sua famiglia hanno organizzato la consegna di uno scatolone zeppo di libri e della lettera di ringraziamento.

Il paziente, residente nel circondario di Civitanova, ha donato il libro scritto da lui stesso, una carrellata di ricordi, e oggi diverse copie sono in mano al personale del dipartimento di emergenza. "È stato un gesto bellissimo. Non abbiamo fatto niente di speciale, ma questa è stata la percezione del paziente e della sua famiglia" commenta il primario Rita Curto, che affronta anche il problema degli utenti che invece si lamentano. "Visto il carico di lavoro enorme che sopportiamo ogni giorno – spiega – capita che non si riesca a dare a tutti risposte tempestive e spesso subiamo insulti, aggressioni verbali e anche fisiche. Ecco perché gesti come questo ci danno energia. Ci tengo a ringraziare pubblicamente queste persone, da parte mia e di tutto il personale del pronto soccorso".

Nella lettera la famiglia del 91enne scrive il proprio grazie "a tutti i medici, infermieri e Oss del pronto soccorso di Civitanova per la missione che svolgono giorno e notte, con professionalità e amore, un amore per la vita. Grazie per i miracoli compiuti, sono la mano di Dio, siete i nostri angeli, vi vogliamo bene". Parole che per la dottoressa Curto "sono linfa vitale per il personale".