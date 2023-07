"Libri in Festa-Lettori si diventa": ecco la prima edizione per i ragazzi

Undici editori, tredici presentazioni e ventisette laboratori. Previsti incontri con gli autori Elisa Caporalini, Piero Massimo Macchini, Stella Sacchini e Gianluca Marinangeli. Tutto ciò per i più piccoli. "Libri in Festa-Lettori si diventa" é il festival del libro dedicato ai giovanissimi dai tre ai diciotto anni che si terrà oggi al Varco sul mare, e domani, in città alta, tra piazza della Libertà e il Chiostro di san Francesco. Giochi, letture, dialoghi con gli autori, un mercatino del libro e dei laboratori sperimentali con percorsi differenziati e integrati per bambini e famiglie si alterneranno nella due giorni civitanovese. L’iniziativa, ideata dall’associazione culturale ArTime e voluta dal Comune, é stata presentata dagli organizzatori a palazzo Sforza. Partecipi alla convention il presidente di ArTime Francesco Marilungo, l’assessore al welfare Barbara Capponi, la sua omologa al Turismo Manola Gironacci e la consigliera Paola Campetelli, ma anche i vari rappresentanti delle realtà coinvolte: lo scrittore Gianluca Marinangeli, Simone Giaconi di Giaconi editore, Simone Forani di Anffas, Irene Ortolani per ‘Il Faro’, Graziella Santarelli per ‘La terra degli arcobaleni’, Olindo Iualé dell’Anc cittadina, Vittorio Rinaldelli di Rinaldelli Immobiliare. Oggi, dalle 16, appuntamento al Varco sul Mare per la presentazione del libro ‘Civitanova Marche- Una città da favola’, scritto dai ragazzi degli Istituti comprensivi nell’ambito di ‘Civitanova città con l’infanzia’. Poi gli incontri con gli autori, tra cui il giovanissimo Nicola Bordonaro. "Un festival inclusivo – spiega Capponi – dato che saranno presenti l’assistente per la lingua dei segni e quello per l’autonomia". "Ci sarà anche l’autrice civitanovese Barbara Cerquetti – dice Giaconi – il cui libro era tra i 53 candidati al Premio Strega Ragazzi".

Francesco Rossetti