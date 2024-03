Libri in fiamme su un terrazzo. I vicini danno l’allarme

Vigili del fuoco in azione per spegnere un incendio che era scoppiato sul terrazzo di un’abitazione privata a Porto Recanati, dove sono poi rimasti carbonizzati soltanto diversi libri accatastati a terra. L’allarme è stato lanciato ieri mattina verso le 11, in via Loreto. Ad accorgersi di quello che stava succedendo sono stati dei vicini di casa, visto che i proprietari dell’appartamento erano già usciti. Sul posto i pompieri del distaccamento di Civitanova che, con l’ausilio degli estintori, hanno in breve spento le fiamme sul terrazzo e messo in sicurezza la zona dell’intervento. Alla fine si sono registrati dei piccoli danni causati soprattutto dal fumo sprigionato, all’altezza di una finestra e all’interno dell’appartamento. Ma per fortuna non si è riscontrato alcun problema di inagibilità nell’immobile di via Loreto. Ancora incerte le cause, che comunque dovrebbero essere accidentali.