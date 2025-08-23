Libri in prestito e conferenze sulla spiaggia

Nel cartellone del programma estivo comunale le loro iniziative non figurano. "Eppure, anche difronte all’indifferenza delle istituzioni che nemmeno rispondono alle nostre richieste, abbiamo avuto un fiorire di attività e di prestiti dei libri". Civitasvolta cala il bilancio degli eventi organizzati alla BiblioExpress, sul lungomare sud. "Siamo arrivati – spiega l’associazione – alla cifra di diecimila volumi raccolti tra saggi, romanzi, classici e libri per bambini. Abbiamo ospitato Luigi De Magistris, Giovanni Impastato e autori locali come Barbara Carraro e Arduino Catini, Diana Maria Rosaria, Loretta Tartufoli".

Anche le rassegne nel menù estivo di Civitasvolta: nei mesi di giugno, luglio e nella prima metà di gosto i "Martedì da favola", seguiti da Emilia Bacaro con le sue letture online. Particolarmente sentiti, e seguiti, anche i temi che hanno trattato il problema dell’abbandono degli animali, dedicati a Giorgia Belforte, attivista di Legambiente e amante degli animali, scomparsa qualche anno fa. Civitasvolta impegnata anche nella proposta di incontri che hanno trattato la malattia mentale, la legge Basaglia, il tema delle fragilità degli anziani e sul tema del bilancio comunale.

"Grazie infinito – conclude l’associazione – a Dimitri Papiri con cui abbiano organizzato l’osservatorio sui conti pubblici e ringraziamo l’associazione Caos di Monte San Giusto per aver accettato la nostra donazione di libri per bambini. Esprimiamo inoltre riconoscenza profonda ai civitanovesi, ai turisti e alla scuola Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio".

La BiblioExpress è una biblioteca sulla spiaggia, affacciata in largo Melvin Jones sul lungomare Piemanni e da anni, grazie all’opera volontaria di Lilli Marchetti e Tiziana Streppa, svolge attività culturale organizzando incontri su tematiche sociali e promuovendo la lettura attraverso il prestito gratuito di libri. Un impegno, il loro, che tocca anche le questioni ambientali, come la difesa della spiaggia libera e il rispetto del patrimonio demaniale, due fronti per i quali stanno anche affrontando una battaglia al Tar.

l. c.