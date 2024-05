Libri, storie e musica a teatro con "I racconti della dea Feronia"

In arrivo a San Severino la prima edizione del festival "I racconti della dea Feronia". L’iniziativa è dedicata ai libri, alle storie e alle passeggiate: tre giorni, dal 24 al 26 maggio, alla scoperta della città, tra la biblioteca comunale, il teatro Feronia, i bei paesaggi. Ospiti di grande rilievo del panorama nazionale sono attesi per questo evento come Stefano Mancuso, Giulia Vola, Francesca Sensini, Enzo Fileno Carabba, Giorgio Biferali e Maria Giuseppina Muzzarelli insieme a libri e storie della narrativa contemporanea. Ad accompagnarli la musica, con la splendida voce di Serena Abrami e con la chitarra raffinata di Jan. Il festival sarà presentato al Salone del Libro di Torino allo stand della Regione.

"Il festival è la tappa finale di un progetto che è durato un anno intero ed è risultato primo a livello nazionale tra i progetti selezionati dal bando Città che Legge del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura per la promozione del libro e della lettura – spiega l’assessore alla cultura, Vanna Bianconi –. Nel corso dell’anno sono state tante le iniziative".

Ideatrici del progetto sono Stefania Monteverde, Lucia Tancredi e Marina Peral dell’associazione culturale Ev che sono anche direttrici artistiche del festival. Si inizia venerdì 24 maggio alle 17 alla biblioteca comunale con i saluti istituzionali del sindaco Rosa Piermattei e dell’assessore Bianconi, e con l’associazione Il Sognalibro, protagonista delle attività Nati per Leggere. Poi alle 17.30 al foyer del teatro Feronia insieme ai ragazzi e alle ragazze dell’Istituto comprensivo "Tacchi Venturi" per "A spasso con la dea Feronia", operetta originale dedicata alla dea Feronia, frutto di una attenta ricerca sulle fonti.

Alle 18.30, sempre al teatro, il primo degli appuntamenti con i libri, ospite la scrittrice Giulia Vola e il suo ultimo libro "Cuore d’oro" pubblicato da Acquario Libri. Sabato la scrittrice incontrerà in biblioteca gli studenti e le studentesse dell’Itts Divini per parlare di libri e storie.