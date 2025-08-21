"L’ibrido adesso è tra i preferiti"

In Italia è boom dell’usato e anche Elisa Mosca, titolare della Mosca Automobili – concessionaria ufficiale Suzuki con sede a Recanati e punti vendita a Macerata, Civitanova e Ancona – conferma la tendenza. "Negli ultimi mesi – dice – vediamo tanti consumatori rivolgersi all’usato e rimandare l’acquisto del nuovo. Le motivazioni sono chiare: la stagnazione dei salari, il carovita e l’aumento dei prezzi delle auto nuove. Sono ragionamenti che ascoltiamo tutti i giorni dai nostri clienti".

Un elemento che pesa molto è l’incertezza sulle nuove tecnologie: "L’elettrificazione, soprattutto nella nostra zona, non è ancora accettata pienamente. Ci sono dubbi sull’autonomia, sulla mancanza di colonnine e su prezzi ancora troppo alti. L’Europa sta spingendo in maniera forzata verso l’elettrico, ma questo tiene ancora fermo il consumatore". Suzuki, invece, punta su una strategia più graduale: "Il nostro fornitore è molto cauto –spiega – continuiamo a proporre motori termici e ibridi, che oggi sono le soluzioni più richieste. L’ibrido è al momento la scelta preferita perché offre un buon equilibrio tra innovazione e prezzo. E il costo di un’auto, lo vediamo chiaramente, resta un fattore determinante: per l’italiano pesa molto più che per i consumatori di altri Paesi europei".

Alla domanda se il nuovo possa riprendere quota nei prossimi anni, Mosca non ha dubbi: "Non si torna mai indietro. Il diesel, ad esempio, è già superato e i clienti non lo cercano più. Ci sarà inevitabilmente un passaggio alle nuove motorizzazioni, e ci sarà un ritorno al nuovo quando verranno colmate le incertezze. Non sono preoccupata, lo considero un periodo di transizione".

Intanto, però, i dati parlano chiaro. Il mercato dell’usato cresce più del nuovo "e lo notiamo anche noi – dice – dato che i passaggi di proprietà sono aumentati". Il futuro, secondo Mosca, non sarà dominato dal noleggio: "Nelle due province marchigiane il cliente preferisce ancora possedere l’auto".