"Libro contestato, mobilitazione in vista"

di Paola Pagnanelli

"Presentare un libro è sempre una iniziativa culturale e non può essere che bene accetta, ma il problema qui è l’argomento, il propagandare la memoria su una famiglia che ha fatto danni irreparabili all’Italia". L’Anpi mette subito le cose in chiaro, in vista dell’appuntamento annunciato per il primo settembre, quando alla biblioteca Zavatti la scrittrice Edda Negri Mussolini con Mario Consoli presenterà il suo nuovo libro, "I Mussolini dopo Mussolini", sulle vicende dei discendenti del Duce. A invitarla sono stati le associazioni Aries Onp e Nuove Sintesi. Ma come nel 2017, quando allo stesso modo Negri fu invitata in città, l’iniziativa solleva proteste. "Noi siamo contrari a qualsiasi forma di revisionismo storico, questo è nel Dna dell’Anpi", afferma Francesco Peroni, presidente della sezione cittadina dell’associazione. Nei prossimi giorni il direttivo valuterà come procedere, per ribadire comunque la propria contrarietà a riletture della storia legata a Benito Mussolini. Anche l’Officina popolare Jolly Rogers condanna l’iniziativa. "Ancora una volta – scrive sulla sua pagina Facebook –, l’organizzazione neofascista Aries Onp cerca spazi di agibilità politica nella nostra città, di nuovo, come nel 2017 mascherandosi da associazione culturale. Sappiamo solo che questo è l’ennesimo tentativo di rivalutare figure e momenti storici per assolvere dalle responsabilità personaggi che fino all’ultimo sono stati carnefici e aguzzini. L’amministrazione Ciarapica (Fabrizio, ndr, il sindaco), cedendo alle lusinghe di organizzazioni squadriste e xenofobe e concedendo lo spazio pubblico della biblioteca, per l’ennesima volta si rende protagonista di oltraggi alla Costituzione. È inaccettabile che si lasci spazio a queste provocazioni, per questo chiamiamo tutte le anime e organizzazioni antifasciste di questa città e non solo a fare fronte comune e mobilitarsi in occasione del primo settembre". Nel 2017 fu organizzato anche un corteo di protesta, la presentazione del libro – dedicato in quel caso alla nonna dell’autrice, Rachele – avvenne comunque e alla biblioteca Zavatti parteciparono anche diversi esponenti dell’amministrazione comunale. Gli organizzatori nei giorni scorsi hanno difeso la loro iniziativa citando anche la libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’articolo 21 della Costituzione, e cioè proprio uno dei frutti più belli dell’antifascismo che è alla base di quella legge fondamentale.