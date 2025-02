Libro illustrato sulla demenza nell’aula multimediale di Treia

Un’opera intensa e poetica per parlare di memoria, affetti e resilienza. Domani alle 21 l’aula multimediale di Treia ospiterà la presentazione di "Sergio", il libro illustrato scritto da Dick Kits e illustrato da Davide Mecozzi, che affronta con grande sensibilità la tematica della demenza senile, in particolare dell’Alzheimer. Attraverso immagini evocative e parole delicate, l’opera racconta la quotidianità segnata dalla fragilità, ma anche dalla forza dei legami affettivi, offrendo uno spunto prezioso per riflettere sulla complessità della malattia.

A dialogare con gli autori saranno Manuela Berardinelli, presidente di Afam Alzheimer Uniti Marche; il dottor Giorgio Caraffa, direttore di medicina fisica e riabilitativa dell’ospedale di Treia; la dottoressa Patrizia Verdenelli, geriatra del reparto di cure Intermedie dell’ospedale di Treia. Modererà l’incontro la giornalista Sara Santacchi. L’evento sarà un’occasione per sensibilizzare la comunità e creare consapevolezza sul valore del supporto umano alle persone colpite da Alzheimer e ai loro familiari. La partecipazione è libera e aperta a tutti.