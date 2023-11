Libro: racconto fantasy che parte dai Sibillini

Intrighi soprannaturali nel centro Italia? Un mondo di mistero e magia si apre nelle pagine del libro "Serravalle. Dove i cattivi pensieri possono uccidere", il racconto fantasy che parte dai Sibillini per arrivare a Roma. Per scoprire i misteri e le avventure del romanzo scritto da Marco De Biagi, l’appuntamento è questa sera alle 21.30 da Hab in via Gramsci. Chi partecipa alla presentazione e acquista il libro, avrà in regalo un piccolo dono pieno di mistero. La prenotazione per parecipare all’incontro è consigliata e si può effettuare chiamando il numero telefonico 3792158311.