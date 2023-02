Libro sospeso allo sportello InformAnziani Una biblioteca a portata di tutti con l’Ircr

Da questa settimana allo sportello InformAnziani dell’Ircr, in piazza Mazzini, è stata allestita una piccola biblioteca, grazie alle donazioni da parte di aziende e privati cittadini maceratesi. I libri potranno essere prelevati, portati a casa, letti e poi riconsegnati allo sportello nelle stesse condizioni in cui li si è trovati. "Questo progetto vuole proporre un’opportunità culturale ed educativa già sperimentata con successo in altri territori, un’idea di apprendimento e di fruizione non formale della cultura e delle arti che ci auguriamo incontri il favore dei nostri utenti, e non solo – spiega Giuli Lattanzi, assistente sociale e responsabile dello sportello –. Invito chi lo desidera a venire a prendere un libro e chi vuole a farcene dono, per arricchire la nostra "collezione". L’idea è anche creare dei "Pomeriggi di lettura" rivolti alle persone anziane e sole".