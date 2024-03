Libro su Maradona uomo politico

"Diego Politik", un omaggio a Diego Armando Maradona. Nel locale Grammi Litro, in via del Lido, in pieno centro, presentazione del libro "Diego Politik", alla presenza dell’autore Boris Sollazzo. Celebrato come il più grande campione della storia del calcio, Diego Armando Maradona è stato idolo, mito, icona, star maledetta, fuoriclasse infinito. C’è una chiesa intitolata a suo nome, milioni di Diego nel mondo sono stati chiamati così per lui. Ma in pochi hanno parlato della portata della sua personalità politica, il suo carisma sociale. Sarà proprio questo il tema al centro della presentazione del libro "Diego Politik", venerdì 22 marzo, alle 18.30.