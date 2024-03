Libro su Rolando Bravi e la guerra in Etiopia

Paolo Bravi, editore dell’omonima casa editrice, ha recentemente pubblicato il suo ultimo libro che tratta della storia del padre, Rolando Bravi, artista e fondatore a Macerata del gruppo futurista ’Boccioni’. Il volume si intitola "Ricordi della guerra d’Etiopia" e racconta dal punto di vista di Rolando Bravi la campagna d’Africa Orientale tra gli anni 1935-1937. Il figlio Paolo ha voluto fortemente pubblicare questo libro per omaggiare suo padre e far conoscere a molte persone la sua storia, "è un libro molto importante per me e molto significativo, perché omaggia la memoria e la vita di mio padre, nello specifico dell’esperienza della guerra in Africa, - dice Bravi –. Si sviluppa su circa 320 pagine arricchite da molte foto e disegni realizzati proprio in prima persona da mio padre, regalando quindi una grande autenticità e unicità al volume". Il libro esce a quasi novant’anni di distanza da quanto accaduto al padre, proprio per questo c’è grande volontà di raccontare questa storia in maniera sempre più dettagliata. "Rolando Bravi essendo anche un artista ha potuto raccontare le cronache e le esperienze di quella guerra attraverso dei dipinti davvero affascinanti - continua Paolo - ovviamente sempre avendo dei tratti ricorrenti legati al futurismo di cui lui appunto fu persona di spicco in quel di Macerata". Il libro è già acquistabile da La Bottega del libro a Macerata o contattando direttamente l’autore Paolo Bravi.

