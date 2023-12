Libro sulla Santa Casa presentato oggi al rettorato Unicam

Sarà presentato oggi nella sala convegni del rettorato dell’Università degli studi di Camerino in via D’Accorso 16 il libro di Fernando Frezzotti: ’La via degli Angeli. La traslazione delle pietre della Santa Casa’, edito da Il Lavoro Editoriale di Ancona. Uno studio approfondito e durato anni di ricerche che - come viene detto nel retro di copertina - "modifica profondamente la storia delle Marche della prima età moderna".

L’oggetto è la storia della traslazione della Santa Casa di Loreto ricostruita in senso ’positivo’, oltre la tradizione religiosa più tarda, avvalendosi degli strumenti dell’indagine geopolitica e delle tracce che la ricerca sul tema, l’iconografia, la toponomastica, l’odonomastica e le persistenze di lungo periodo hanno trasmesso fino a noi. L’iniziativa è pubblica e la cittadinanza è invitata a partecipare. Per info e comunicazioni al 3318910400 – mail lapostregione@gmail.com.